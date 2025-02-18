أكد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي، تجنب تلقي استدعاء التجنيد العسكري 4 مرات من أجل تجنب الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول خطط ابنه ميخايلو، الذي لم يصل بعد إلى سن التعبئة، قال بوروشينكو إنه إذا تلقى استدعاء يطالبه بالمثول أمام المحكمة المركزية، فسوف يتصرف “بشكل مختلف عن زيلينسكي”.

وقال بوروشينكو، في مقابلة مع صحيفة “الحقيقة الأوكرانية”: “إذا كان هناك تعبئة، فإنه (ابن بوروشينكو) سيتصرف بشكل مختلف عن … زيلينسكي، الذي كان متهربًا من التجنيد 4 مرات، هاربًا من الاستدعاءات”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، قال فاليري زالوجني، الذي كان يشغل آنذاك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، لمجلة “تايم”، إنه يعلم أن زيلينسكي، ليس لديه أي خبرة عسكرية، لذلك لم يخبر رئيس نظام كييف بالتفاصيل التكتيكية لإجراء العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إنه يخطط لـ”تقديم عقد خاص للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ووعد بمنح 24 ألف دولار أمريكي مقابل عام من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، والقبول في الجامعات دون امتحانات، بالإضافة إلى رهن عقاري بنسبة 0%”.

وفي الربيع الماضي، وقّع زيلينسكي، قانونًا يخفض سن التعبئة العسكرية في أوكرانيا، من 27 إلى 25 عامًا. وفي وقت لاحق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، بأن “السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما”.