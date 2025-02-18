نيويورك تايمز: موسكو أفرجت عن مواطن أمريكي قبل المحادثات المرتقبة بين مسؤولين روس وأمريكيين بالسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 06:22

نيويورك تايمز: موسكو أفرجت عن مواطن أمريكي قبل المحادثات المرتقبة بين مسؤولين روس وأمريكيين بالسعودية

منذ 47 mins 18 February، 2025
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