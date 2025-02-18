قوات الاحتلال تعتقل الشقيقين محمد واحمد الحاج بعد اقتحام منزلهم في مخيم الدهيشة ببيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2025 - 06:22

قوات الاحتلال تعتقل الشقيقين محمد واحمد الحاج بعد اقتحام منزلهم في مخيم الدهيشة ببيت لحم

منذ 1 ساعة 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة