قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 04:50

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

منذ 5 mins 18 February، 2025
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