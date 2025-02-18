ماكرون: نرغب في تحقيق سلام راسخ في أوكرانيا وعلى روسيا وقف عدوانها وإعطاء ضمانات أمنية موثوقة للأوكرانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 01:46

ماكرون: نرغب في تحقيق سلام راسخ في أوكرانيا وعلى روسيا وقف عدوانها وإعطاء ضمانات أمنية موثوقة للأوكرانيين

منذ 5 mins 18 February، 2025
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