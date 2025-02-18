وزير الخارجيّة الأمريكي ماركو روبيو: ناقشت مع ولي العهد السعودي ووزير الخارجية سبل تعزيز تعاوننا الاقتصادي والدفاعي ودعم مصالحنا المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 01:46

وزير الخارجيّة الأمريكي ماركو روبيو: ناقشت مع ولي العهد السعودي ووزير الخارجية سبل تعزيز تعاوننا الاقتصادي والدفاعي ودعم مصالحنا المشتركة

منذ 28 mins 18 February، 2025
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