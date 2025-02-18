وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” خلال العمليات الجارية شمال سوريا والعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 01:46

وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” خلال العمليات الجارية شمال سوريا والعراق

منذ 1 ساعة 18 February، 2025
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