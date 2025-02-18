الأمين العام لحلف النيتو لسي إن إن: الحلفاء الأوروبيون مستعدون لتكثيف جهودهم لتحقيق السلام في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 01:44

الأمين العام لحلف النيتو لسي إن إن: الحلفاء الأوروبيون مستعدون لتكثيف جهودهم لتحقيق السلام في أوكرانيا

منذ 1 ساعة 18 February، 2025
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