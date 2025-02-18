وسائل اعلام فلسطينية: انفجاران يهزان مخيم نور شمس في طولكرم مع استمرار عدوان الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 00:08

وسائل اعلام فلسطينية: انفجاران يهزان مخيم نور شمس في طولكرم مع استمرار عدوان الاحتلال

منذ 1 ساعة 17 February، 2025
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