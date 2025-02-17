فلسطين اليوم: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية مراح رباح جنوب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 20:56

فلسطين اليوم: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية مراح رباح جنوب بيت لحم

منذ 12 mins 17 February، 2025
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