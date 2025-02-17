وزير الاعلام اللبناني: البيان الوزاري يؤكد التزام تحرير كامل الاراضي اللبنانية والقرار 1701 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 20:56

وزير الاعلام اللبناني: البيان الوزاري يؤكد التزام تحرير كامل الاراضي اللبنانية والقرار 1701

منذ 34 mins 17 February، 2025
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