الصليب الأحمر ينقل جثمان الشهيدة خديجة عطوي من بلدة حولا إلى مستشفى تبنين الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 19:14

الصليب الأحمر ينقل جثمان الشهيدة خديجة عطوي من بلدة حولا إلى مستشفى تبنين الحكومي

منذ 15 mins 17 February، 2025
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