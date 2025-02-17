صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يطلب إلغاء جلسة المحكمة المقررة بشأنه غدا بسبب تطورات سياسية وأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 17 2025 - 15:48

صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يطلب إلغاء جلسة المحكمة المقررة بشأنه غدا بسبب تطورات سياسية وأمنية

منذ 8 mins 17 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة