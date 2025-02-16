مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين : التقارير عن وحشية السجانين الإسرائيليين في حق أسرانا العزل مقلقة للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 20:28

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين : التقارير عن وحشية السجانين الإسرائيليين في حق أسرانا العزل مقلقة للغاية

منذ 42 mins 16 February، 2025
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