المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: عدد الشاحنات التي دخلت القطاع اليومين الماضيين لم يتجاوز 30% من المفترض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 20:28

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: عدد الشاحنات التي دخلت القطاع اليومين الماضيين لم يتجاوز 30% من المفترض

منذ 1 ساعة 16 February، 2025
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