الشيخ نعيم قاسم: رئيس الحكومة اتخذ القرار بمنع هبوط الطائرة تحت عنوان سلامة الطيران والمدنيين وهذا تنفيذ للقرار “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 20:28

الشيخ نعيم قاسم: رئيس الحكومة اتخذ القرار بمنع هبوط الطائرة تحت عنوان سلامة الطيران والمدنيين وهذا تنفيذ للقرار “الإسرائيلي”

منذ 1 ساعة 16 February، 2025
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