الشيخ نعيم قاسم: لم تغادر لغة الانتصار شفتي السيد عباس الموسوي حيث كان يقول “إقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 18:56

الشيخ نعيم قاسم: لم تغادر لغة الانتصار شفتي السيد عباس الموسوي حيث كان يقول “إقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر”

منذ 13 mins 16 February، 2025
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