طيران العدو يشن غارة على أطراف بلدة حربتا في البقاع شرق لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2025 - 18:56

طيران العدو يشن غارة على أطراف بلدة حربتا في البقاع شرق لبنان

منذ 17 mins 16 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة