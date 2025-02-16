نتنياهو: يجب نزع سلاح حزب الله

علن رئيس الوزراء العدو بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل ستقوم بما يلزم من أجل تطبيق وقف إطلاق النار مع “حزب الله” في لبنان.

وصرح نتانياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس: “يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. ولكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا”.

اما روبيو فقال: “في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام