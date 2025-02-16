قيادة الجيش اللبناني شددت على ضرورة عدم توجه المواطنين الى المناطق الجنوبية التي لم يستكمل الانتشار فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 15:52

قيادة الجيش اللبناني شددت على ضرورة عدم توجه المواطنين الى المناطق الجنوبية التي لم يستكمل الانتشار فيها

منذ 1 ساعة 16 February، 2025
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