مراسل المنار: العدو عمل خلال الايام الماضية على نقل مكعبات وغرف اسمنتية إلى جل الدير جنوبي عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 14:18

مراسل المنار: العدو عمل خلال الايام الماضية على نقل مكعبات وغرف اسمنتية إلى جل الدير جنوبي عيترون

منذ 1 ساعة 16 February، 2025
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