مراسل المنار: اهالي بلدة حولا يتقدمون الى داخل البلدة بعد تخطي حاجز الجيش اللبناني والسواتر الترابية التي وضعها الاحتلال وسط الطريق ولا اثر حتى الان لقوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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مراسل المنار: اهالي بلدة حولا يتقدمون الى داخل البلدة بعد تخطي حاجز الجيش اللبناني والسواتر الترابية التي وضعها الاحتلال وسط الطريق ولا اثر حتى الان لقوات الاحتلال
منذ 1 ساعة
16 February، 2025
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