إصابات بقصف صهيوني استهدف مجموعة تأمين من الشرطة واللجان الشعبية شرقي مدينة رفح في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 09:42

إصابات بقصف صهيوني استهدف مجموعة تأمين من الشرطة واللجان الشعبية شرقي مدينة رفح في الضفة الغربية

منذ 11 mins 16 February، 2025
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