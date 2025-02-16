جيش العدو يعلن استلام 1800 قنبلة “MK84 “التي قرر الرئيس الأمريكي ترامب إرسالها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 09:42

جيش العدو يعلن استلام 1800 قنبلة “MK84 “التي قرر الرئيس الأمريكي ترامب إرسالها

منذ 45 mins 16 February، 2025
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