وكالة الأونروا: لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على تقديم الخدمات التي تقدمها الأونروا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 08:10

وكالة الأونروا: لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على تقديم الخدمات التي تقدمها الأونروا

منذ 5 mins 16 February، 2025
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