وكالة الأونروا: 40 ألف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 08:10

وكالة الأونروا: 40 ألف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في بالضفة الغربية

منذ 6 mins 16 February، 2025
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