رويترزعن مبعوث ترامب إلى أوكرانيا: أوروبا لن يكون لها مقعد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 02:00

رويترزعن مبعوث ترامب إلى أوكرانيا: أوروبا لن يكون لها مقعد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

منذ 2 ساعة 16 February، 2025
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