مراسل المنار: قوات العدو تنفذ عملية نسف كبيرة لعدد من المنازل في بلدة يارون وتنفذ تفجيرا في المنطقة الحرجية في “اللبونة” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 19:52

مراسل المنار: قوات العدو تنفذ عملية نسف كبيرة لعدد من المنازل في بلدة يارون وتنفذ تفجيرا في المنطقة الحرجية في “اللبونة”

منذ 1 ساعة 15 February، 2025
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