يتحدث سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم غد ‏الأحد 16 شباط 2025 عند الساعة السادسة والنصف مساءً في ذكرى الشهداء القادة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 18:20

يتحدث سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم غد ‏الأحد 16 شباط 2025 عند الساعة السادسة والنصف مساءً في ذكرى الشهداء القادة

منذ 14 mins 15 February، 2025
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