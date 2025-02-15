الحاج محمود قماطي: المقاومة لن تخضع ونحن مستمرون في متابعة انسحاب العدو من القرى في الجنوب ولن نقبل بأي موقف رسمي لبناني ودولي واقليمي بأن يُمدّد لهذا العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 16:48

الحاج محمود قماطي: المقاومة لن تخضع ونحن مستمرون في متابعة انسحاب العدو من القرى في الجنوب ولن نقبل بأي موقف رسمي لبناني ودولي واقليمي بأن يُمدّد لهذا العدوان

منذ 8 mins 15 February، 2025
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