الحاج محمود قماطي للمسؤولين: إن كنتم تريدون أن تخضعوا فإن المقاومة لن تخضع وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال والإملاءات الأميركية و”الاسرائيلية” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 16:48

الحاج محمود قماطي للمسؤولين: إن كنتم تريدون أن تخضعوا فإن المقاومة لن تخضع وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال والإملاءات الأميركية و”الاسرائيلية”

منذ 8 mins 15 February، 2025
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