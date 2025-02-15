بدء الاعتصام الذي دعا إليه “حزب الله” على طريق المطار

بدأ الاعتصام الذي دعا إليه “حزب الله” على طريق المطار القديمة عند جادة الاما م الخميني- جسر الكوكودي، “استنكارا للتدخل الاسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة”، بمشاركة حشد كبير من مناصري الحزب ووفود شعبية.

وحمل المشاركون الذين أكدوا ان اعتصامهم سلمي، العلم اللبناني ورايات حزب الله وصور السيد الشهيد حسن نصر الله، ورددوا هتافات نددت بالتدخل الاسرائيلي الاميركي وشعارات “اميركا ام الارهاب” و”الموت لاميركا”.

وصودف عبور قافلة لليونيفيل اثناء الاعتصام ترافقها آليات للجيش اللبناني، وقد فتحت الطريق امام القافلة ولم يتعرض احد لها.

المصدر: الوكالة الوطنية