الحاج محمود قماطي: لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأميركية و”الاسرائيلية” ولن نقبل بهذا الذل على الإطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 16:48

الحاج محمود قماطي: لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأميركية و”الاسرائيلية” ولن نقبل بهذا الذل على الإطلاق

منذ 12 mins 15 February، 2025
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