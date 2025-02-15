قماطي للمسؤولين: ان كنتم تريدون ان تخضعوا فإن شعب المقاومة والمقاومة لن تخضع وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 16:48

قماطي للمسؤولين: ان كنتم تريدون ان تخضعوا فإن شعب المقاومة والمقاومة لن تخضع وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال

منذ 10 mins 15 February، 2025
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