مراسل المنار: العدو يستقدم جرافة ويعمل على رفع سواتر عند مرتفع جل الدير-الباط جنوبي بلدة عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 15:16

مراسل المنار: العدو يستقدم جرافة ويعمل على رفع سواتر عند مرتفع جل الدير-الباط جنوبي بلدة عيترون

منذ 59 mins 15 February، 2025
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