وصول الاسرى الصهاينة الثلاثة الى مكان الافراج عنهم في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 10:40

وصول الاسرى الصهاينة الثلاثة الى مكان الافراج عنهم في خانيونس

منذ 38 mins 15 February، 2025
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