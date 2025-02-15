مراسل المنار: المعتمصون على طريق المطار أكدوا أن هدفهم تأمين عودة المواطنين العالقين في ايران إلى ديارهم وعدم امتثال جهات في الدولة اللبنانية للضغوط والاملاءات الخارجية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 01:18

مراسل المنار: المعتمصون على طريق المطار أكدوا أن هدفهم تأمين عودة المواطنين العالقين في ايران إلى ديارهم وعدم امتثال جهات في الدولة اللبنانية للضغوط والاملاءات الخارجية

منذ 2 ساعة 14 February، 2025
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