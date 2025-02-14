وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص جيش الإحتلال في مخيم عسكر قرب نابلس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2025 - 23:42

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص جيش الإحتلال في مخيم عسكر قرب نابلس بالضفة الغربية

منذ 6 mins 14 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة