قطع طريق جسر الرينغ في وسط بيروت من قبل متظاهرين في ظل توسع رقعة الاحتجاجات على انتهاك السيادة اللبنانية على حرية الرحلات الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 23:40

قطع طريق جسر الرينغ في وسط بيروت من قبل متظاهرين في ظل توسع رقعة الاحتجاجات على انتهاك السيادة اللبنانية على حرية الرحلات الجوية

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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