محتجون يقطعون طريق سليم سلام قرب وسط بيروت احتجاجاً على استمرار انتهاك السيادة اللبنانية على حرية حركة اللبنانيين ومن بينهم الزوار العالقين في ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 23:40

محتجون يقطعون طريق سليم سلام قرب وسط بيروت احتجاجاً على استمرار انتهاك السيادة اللبنانية على حرية حركة اللبنانيين ومن بينهم الزوار العالقين في ايران

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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