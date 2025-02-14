قناة 12 العبرية: ثماني طائرات من نوع “أف-35” ستصل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى “إسرائيل” تباعًا في الأشهر القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2025 - 18:34

قناة 12 العبرية: ثماني طائرات من نوع “أف-35” ستصل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى “إسرائيل” تباعًا في الأشهر القادمة

منذ 25 mins 14 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة