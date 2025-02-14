رجي: وزارة الخارجية تتابع تأمين عودة المواطنين اللبنانيين من طهران إلى بيروت بأسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 14:48

رجي: وزارة الخارجية تتابع تأمين عودة المواطنين اللبنانيين من طهران إلى بيروت بأسرع وقت

منذ 50 mins 14 February، 2025
جو رجي
لبنان

أكد وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جو رجي “قيام الوزارة باتصالات حثيثة مع وزارة الأشغال والطيران المدني وشركة الميدل إيست وسفارة لبنان في طهران، بهدف تأمين عودة المواطنين اللبنانيين إلى بيروت في أسرع وقت ممكن”.

وقال رجي في حديث له الجمعة إن “التفاوض يجري حاليا بين الخارجية اللبنانية والخارجية الإيرانية عبر سفير لبنان في طهران للوصول إلى النتيجة المطلوبة”، وأوضح أن “وزارة الخارجية تتابع عن كثب قضية رفض إيران هبوط طائرتين لبنانيّتين على أراضيها وتسعى لإيجاد مخرج في الشق السياسي، بينما تتابع شركة الميدل إيست الملف التقني”، وأشار إلى أنه “سيتم إصدار بيان رسمي عن الخارجية قريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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