الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: قررنا الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين “ساشا ألكسندر تروبنوف” “ساغي ديكل حن” “يائير هورن” غداً السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 14:48

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: قررنا الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين “ساشا ألكسندر تروبنوف” “ساغي ديكل حن” “يائير هورن” غداً السبت

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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