الحوثي : نقول للسعودية ولمصر وللأردن إن الامن العربي هو بحاجة اليوم لفعل حقيقي يرفض التهجير ويوجه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 10:44

الحوثي : نقول للسعودية ولمصر وللأردن إن الامن العربي هو بحاجة اليوم لفعل حقيقي يرفض التهجير ويوجه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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