الحوثي : ترسانتنا العسكرية استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة وأهداف محددة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 10:44

الحوثي : ترسانتنا العسكرية استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة وأهداف محددة

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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