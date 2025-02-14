انطلاق مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة دعما للمقاومة والشعب الفلسطيني بعنوان”على الوعد مع غزة ضد التهجير وضد كل المؤامرات” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2025 - 10:44

انطلاق مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة دعما للمقاومة والشعب الفلسطيني بعنوان”على الوعد مع غزة ضد التهجير وضد كل المؤامرات”

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة