دي فانس: من السابق لأوانه أيضا تحديد الضمانات الأمنية التي يمكن لواشنطن والحلفاء الغربيين تقديمها لكييف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 06:56

دي فانس: من السابق لأوانه أيضا تحديد الضمانات الأمنية التي يمكن لواشنطن والحلفاء الغربيين تقديمها لكييف

منذ 12 mins 14 February، 2025
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