دي فانس: خيار إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا إذا فشلت موسكو في التفاوض بحسن نية لا يزال مطروحا على الطاولة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 06:56

دي فانس: خيار إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا إذا فشلت موسكو في التفاوض بحسن نية لا يزال مطروحا على الطاولة

منذ 13 mins 14 February، 2025
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