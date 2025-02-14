نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 380 فلسطينيا على الأقل من محافظات جنين وطولكرم وطوباس منذ بداية العدوان الحالي على شمال الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 06:54

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 380 فلسطينيا على الأقل من محافظات جنين وطولكرم وطوباس منذ بداية العدوان الحالي على شمال الضفة

منذ 26 mins 14 February، 2025
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