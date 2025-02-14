أكسيوس عن مسؤول أمريكي: طائرة وزير الخارجية المتجهة إلى ألمانيا اضطرت للعودة بسبب وجود تصدع في زجاجها الأمامي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2025 - 05:22

أكسيوس عن مسؤول أمريكي: طائرة وزير الخارجية المتجهة إلى ألمانيا اضطرت للعودة بسبب وجود تصدع في زجاجها الأمامي

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة